Siracusa, piazza Santa Lucia diventa 'rossa': Giunta chiude la campagna elettorale

Una grande festa per la chiusura di una campagna elettorale intensa e sorprendente. La coalizione democratica e progressista che appoggia Renata Giunta, si riunirà, venerdì 26 maggio, a partire dalle 17:30 in Piazza Santa Lucia a Siracusa. Un momento di incontro con i sostenitori e con tutti quelli che vorranno partecipare.

Grande attesa per gli interventi del Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, del Segretario di Sinistra Italiana,Nicola Fratoianni e per il collegamento con la Segretaria del PD, Elly Schlein. Tutt’intorno, sport, animazione per i più piccoli, prodotti enogastronomici, dj set e musica live con Lisa Ki e Vincendo Orsini, Simone Liuto e gli Anzamà.

“Sarà l’occasione per chiudere in bellezza questa campagna elettorale”. Ha dichiarato Renata Giunta. “Sono stati giorni molto intensi di confronti, calore umano, scoperte sorprendenti, emozioni, grande energia e vitalità. L’aspetto che più mi ha colpito è stato la grande voglia di partecipazione che mi ha investita e mi ha spronata ancora di più a credere che i cambiamenti, se lo vogliamo, si possono fare veramente”. “Ringrazio sin da ora Giuseppe Conte che ha deciso di chiudere il suo tour elettorale a Siracusa, Elly Schlein e Nicola Fratoianni, per il loro sostegno, a dimostrazione del fatto che Siracusa non è solamente una città in affitto ma un centro importante che merita le attenzioni dei vertici della politica nazionale.”