Automobilismo, iscrizioni verso lo stop alla 38^ Coppa Val D’Anapo – Sortino

Meno di 10 giorni allo start della 38° edizione della Coppa Val D’anapo –Sortino. La manifestazione aretusea organizzata dall’AC.Siracusa e da Siracusa Promoter Sport è entrata nella importante fase pre-gara che prevede la chiusura delle iscrizioni lunedì 29 maggio a mezzanotte. Dopo l’approvazione da parte della federazione dell’elenco si conosceranno i nomi dei protagonisti al 4° round del Trofeo Italiano Velocità Montagna e al Campionato Siciliano per vetture moderne e storiche, in programma il 3-4 giugno. C’è quindi ancora tempo per aderire alla gara e puntare a superare la cifra di 130 iscritti dell’ultima edizione. Nel frattempo continua il grosso impegno da parte dello Staff organizzativo che, oltre a poter contare sulla disponibilità del Sindaco di Sortino Vincenzo Parlato e delle amministrazioni comunali vicine, si avvale della collaborazione di alcuni volontari che stanno controllando e allestendo il percorso di gara con particolare attenzione alla sicurezza, caratteristica peculiare della cronoscalata siracusana. Sicurezza che vale tanto per i piloti, primi attori della gara, quanto per il pubblico che come ogni anno si riverserà in massa per godere dello spettacolo dell’ultimo chilometro dove le colline creano un vero e proprio anfiteatro naturale. C’è grande attesa poi per le iniziative che si svolgono nell’ambito della manifestazione e che fanno della tre giorni siracusana un evento vario con spiccato interesse per il sociale grazie a “Tutti in pista”, momento di solidarietà e di inclusione dedicato a persone con disabilità. Inoltre anche l’aspetto della celebrazione è ancora mantenuto grazie ai Memorial “Massimo Di Pietro” e “Piero La Pera” dedicati ai driver, con il “Pippo Laganà” appassionato ufficiale di gara, tutti mai dimenticati amici e protagonisti della corsa Tornando all’agonismo si fanno i primi nomi su coloro che potrebbero aspirare e mettere il prossimo sigillo

sull’albo d’oro della gara: 4 in particolare che se presenti sulla base degli impegni prossimi in calendario. Ne avrebbero le potenzialità. Primo fra tutti il giovane campione locale Luigi Fazzino pronto a chiudere il tris dopo le precedenti due vittorie consecutive sui 5.750 mt che dalle rive dell’ Anapo portano alle porte di Sortino, poi i due Caruso, l’esperto Franco già autore di ottime prestazioni nel CIvm e Luca che lo scorso anno si è distinto nel TIVM e ancora Samuele Cassibba, reduce da un fantastico secondo posto alla 64°Coppa Selva di Fasano, gara con cui ha inaugurato la sua stagione 2023. La XXXVIII^ Coppa Val D’Anapo Sortino entrerà nel vivo venerdì 2 giugno con le verifiche tecnico/sportive, sabato 3 i due turni di ricognizioni con inizio alle 9.30. Domenica 4 giugno le due gare. La premiazione ancora al Centro Sportivo California chiuderà la giornata. Direzione Gara - Centro Classifiche e sala stampa saranno ubicati nel palazzo comunale di Via Mario Giardino a Sortino.

C’è tempo fino alle 24.00 di Lunedì 29 maggio per aderire alla gara siracusana.