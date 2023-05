Capitaneria di porto Siracusa, visite istituzionali a Noto e Avola

Il Capo del Compartimento Marittimo di Siracusa il Capitano di Vascello Sergio LO PRESTI ha incontrato, dapprima, il Sindaco di Noto, Corrado FIGURA e, successivamente, si è recato presso l’ufficio del Sindaco di Avola, Rossana CANNATA. È stata l'occasione per tracciare un punto di situazione sullo stato di sicurezza e tutela ambientale dei rispettivi arenili a seguito dei recenti fortunali che hanno interessato il litorale costiero netino e avolese e con il conseguente accumulo di detriti riversatisi sulle spiagge e scogliere. Con i due primi cittadini il Capo del Compartimento ha colto, altresì, l’occasione per discutere dell’imminente stagione balneare e delle sinergie in atto tra la Capitaneria e le due amministrazioni locali. Il Comandante Lo Presti è stato accompagnato dal Titolare della dipendente Delegazione di Spiaggia – Guardia Costiera - di Avola, il Luogotenente Giuseppe BERTOLO.

Come lo scorso anno, durante la visita è stata attribuita particolare attenzione agli aspetti inerenti alla sicurezza balneare, così come disciplinata dalla vigente Ordinanza consultabile presso il sito istituzionale della Capitaneria di porto di Siracusa, con specifici riferimenti ai servizi di assistenza bagnanti e all'apposizione della prevista cartellonistica informativa per agevolare una sicura fruizione delle nostre spiagge da parte dei bagnanti.