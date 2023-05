Modica, aperto al traffico lo svincolo di contrada Caitina

Poco prima di mezzogiorno di oggi è stato aperto a Modica lo svincolo di Contrada Caitina sulla statale 115. Le auto in transito con direzione Sorda potranno adesso entrare direttamente dallo svincolo percorrendo la nuova strada che costeggia lo stadio Pietro Scollo per immettersi in via Fabrizio. In questo modo si eviterà di sovraccaricare l’asse del Polocommerciale, soprattutto in questo periodo di lavori in corso. All’apertura era presente l’onorevole Ignazio Abbate che da Sindaco, insieme alla sua amministrazione, aveva voluto la realizzazione di questo progetto. “Oggi è un giorno molto importante per tutta la comunità – sottolinea il parlamentare regionale – perché abbiamo finalmente realizzato quello che è stato sempre richiesto a gran voce da tutti negli ultimi 30 anni. Grazie all’apertura di questa nuova arteria alleggeriremo il traffico sull’asse viario del Polo, aumenteremo la sicurezza visto che non sarà più necessario fare pericolosissime inversioni di marcia che in passato hanno causato anche delle vittime o di passare per la strettoia di Via Caitina. Inoltre abbiamo riqualificato la zona. Ci tengo a ringraziare particolarmente la mia ex Giunta che ha lavorato per la concretizzazione del progetto, il dirigente del settore Giorgio Scollo, l’Architetto Spadola ed il Geometra Barone. Un particolare ringraziamento anche ai proprietari dei terreni che ci sono stati messi a disposizione in maniera gratuita per realizzare il percorso. Unitamente allo svincolo della Dente Crocicchia, al completamento del raddoppio del Polocommerciale che sarà concluso a breve e alla prossima apertura dello svincolo dell’autostrada potremo dire di aver cambiato radicalmente la circolazione in tutta la città”.

Da completare, ora, la segnaletica orizzontale e quella verticale.