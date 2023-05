Alluvione in Romagna, Schifani: "Giusto Bonaccini commissario"

Il governatore siciliano Renato Schifani sposa la linea di chi sostiene che il ruolo di commissario post-alluvione in Emilia Romagna debba essere ricoperto dal collega presidente di Regione Stefano Bonaccini. "Dinanzi a interventi emergenziali come quelli da affrontare ora non può esistere una pregiudiziale di carattere politico - afferma Schifani in una intervista a 'Il Giornale' -. Mi auguro non si proceda in questo percorso di inserire le critiche politiche quando c'è da lavorare tutto assieme". Secondo Schifani "è meglio" affidare questi ruoli ai presidenti di Regione "perché questi hanno un controllo burocratico e amministrativo diretto del territorio". Un presidente di Regione in questi casi "può avere quella marcia in più - ancora Schifani - rispetto a un estraneo al territorio, garantendo una più veloce funzionalità e capacità decisionale".