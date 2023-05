Floridia, gli trovano in casa due bombe artigianali: denunciato in libertà

Quattro floridiani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Siracusa: un giovane, con precedenti penali, per detenzione abusiva di munizioni e materiale esplodente in quanto, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 2 ordigni artigianali di circa 250 grammi ciascuno e 2 cartucce calibro 12; un uomo, per porto abusivo di coltello, mentre, due pregiudicati, per guida in stato di ebrezza con conseguente ritiro della patente di guida e sequestro del veicolo.

Infine, sette soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Siracusa per uso personale di sostanze stupefacenti perché trovati in possesso di modica quantità di cocaina, hashish e marijuana.