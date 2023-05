Violazioni codice della strada, 17 mila euro di multe a Floridia

I Carabinieri della Tenenza di Floridia, nel corso dell’ultima settimana, hanno effettuato controlli per la prevenzione e repressione dei reati.

Sono state elevate 14 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, in particolare per guida senza casco, uso del cellulare alla guida, circolazione senza revisione, guida con patente scaduta o mai conseguita, per un totale di circa 17 mila euro di sanzioni, inoltre, sono stati sequestrati 3 veicoli che circolavano senza copertura RCA e decurtati oltre 80 punti.