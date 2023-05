La Guardia costiera di Catania mette in salvo 9 persone nel Ravennate

La Guardia costiera di Catania ha supportato nei giorni scorsi la Protezione civile per l'emergenza in Emilia-Romagna, provvedendo all'invio immediato nei luoghi colpiti dall'inondazione di un elicottero AW139 e del suo equipaggio che hanno fatto evacuare nove persone dalle loro case invase dall'acqua nell'area di Belriccetto, nel Ravennate, usando come scalo tecnico il vicino aeroporto di Forlì. Il velivolo ha soccorso una famiglia composta da 3 persone che era su un lucernario, una donna incinta e altre 5 persone che erano chiuse in una casa vicina che aveva il giardino coperto da circa mezzo metro d'acqua. Dopo aver soccorso la famiglia, i militari hanno messo in salvo la donna incinta perché il velivolo era prossimo a finire l'autonomia. Sono subito ritornati per salvare le altre cinque persone in pericolo.