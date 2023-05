Il voto a 'orologeria', Pippo Gennuso ai domiciliari a Ispica: i legali ricorrono alla Corte di Cassazione

I carabinieri della Compagnia di Modica hanno eseguito un ordine di arresto nei confronti dell'ex parlamentare regionale, Pippo Gennuso. L'ex deputato dovrà scontare ai domiciliari una pena di 8 mesi per traffico di influenze. Il provvedimento è stato notificato nelle ore scorse nella casa dell' ex parlamentare, che vive a Ispica. Si tratta di un provvedimento giudiziario che arriva alla chiusura della campagna elettorale per le amministrative a Siracusa, che indigna il popolo del Centro destra e solleva qualche perplessità sul tempismo della Giustizia. Gli avvocati dell'imprenditore - ex deputato spiegano che "Il provvedimento comunicato proprio ieri dal Tribunale di sorveglianza di Catania , riguarda il rigetto di una istanza presentata da Pippo Gennuso nel 2020 per una misura alternativa in riferimento ad una vecchia vicenda del 2014 , definita nel 2019 per "traffico di influenze”. A seguito del rigetto della detta istanza ( nonostante il parere favorevole dell' Uepe Ragusa all'affidamento ai servizi sociali che ha continuato a svolgere ) i legali dell'ex parlamentare regionale stanno proponendo immediato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, oltre a formulare, ricorrendone i presupposti di legge, istanza di conversione in pena pecuniaria".