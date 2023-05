Tre minorenni sono stati denunciati dai carabinieri di Misilmeri, nel Palermitano, per spaccio e invasione di terreni o edifici. I tre sono stati sorpresi all'interno del Palazzetto nel quale erano entrati scavalcando le grate esterne e danneggiando la porta d'ingresso. Uno dei tre, inoltre, era in possesso di 12 grammi di droga destinata alla vendita e già divisa in 5 dosi tra hashish e marijuana.