Incendio in un deposito alimentare a Chiaramonte Gulfi: cause da accertare

Un vasto incendio ha interessato nella notte del 25 maggio un'azienda destinata alla lavorazione e conservazione di alimenti, in contrada piano dell'acqua a Chiaramonte (RG). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ragusa che hanno proceduto con le operazioni di spegnimento e a circoscrivere l'incendio, delimitando i danni solo ad una parte della struttura adiacente al magazzino e ai locali di lavorazione.

I locali dell'azienda interessati erano destinati a bagni e spogliatoi per il personale che causa dell'incendio, vista l'entità dei danni subiti, risultano inagibili. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.