Al via i collegamenti da Napoli alle isole Eolie

Da domani sabato 27 maggio si torna a viaggiare da Napoli per le Isole Eolie grazie ai collegamenti veloci di SNAV. Un servizio che la Compagnia assicura fin dagli anni Sessanta e che anche quest'estate permetterà di raggiungere le affascinanti Perle siciliane dal capoluogo campano.

Il servizio sarà operato da domani fino all'11 settembre. A giugno le partenze sono programmate nei fine settimana, dal venerdì alla domenica con ultimo rientro dalle Isole Eolie il lunedì. Partenze speciali sono previste per il Ponte del 2 giugno fino al 5 giugno.

Dal 29 giugno le partenze diventeranno giornaliere fino al 11 settembre. Sulla linea opererà un aliscafo SNAV dalla capacità di 284 posti sul quale la Compagnia assicura servizi caratterizzati dal tradizionale comfort.

Le partenze sono previste alle ore 14.30 da Napoli Mergellina con arrivo a Stromboli dopo 4 ore e mezza di navigazione e scali successivi a Panarea, Salina e Vulcano prima di approdare a Lipari alle 20.30. Da qui l'aliscafo ripartirà la mattina successiva per tornare a Napoli.

L'orario pomeridiano di partenza da Napoli diventa strategico per assicurare il comodo raggiungimento del porto di Mergellina anche ai viaggiatori in arrivo da altre città italiane ed europee. A tal proposito, SNAV e Trenitalia hanno confermato anche quest'anno il biglietto integrato Treno + Nave che consentirà ai passeggeri di viaggiare con un tagliando unico da qualsiasi città italiana collegata a Napoli con Alta Velocità, Intercity e Regionali."Con il collegamento veloce fra Napoli e Isole Eolie, Snav vuole affiancare gli operatori turistici locali e dare il suo contributo per lo sviluppo dell'economia turistica delle isole - si legge nella nota - La Compagnia è fra i partner di numerosi eventi che questa estate movimenteranno la vita nelle Eolie e fra questi al momento confermati il 'Marosi Festival Stromboli' dal 24 giugno al 3 luglio, 'Eolie Music Fest' dal 30 giugno al 7 luglio, il 'Premio Stromboli' dal 12 al 17 luglio, la 'Festa Teatro Eco Logico' a Stromboli dal 24 giugno al 03 luglio e le 'Opere Magiche a Stromboli' dal 9 all'11 settembre".