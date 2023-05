Elezioni a Portopalo, è sfida a tre: due donne per la fascia tricolore

Giochi aperti a Portopalo per l'elezione del sindaco. A sfidarsi due donne, Rachele Rocca, che viene data per outisider e Loredana Baldo. Terzo incomodo è Giuseppe Mirarchi che i portopalesi hanno avuto modo di averlo come sindaco. uesti i I candidati nella lista che sostiene Rachele Rocca:: Corrado Lentinello, Vincenzo Pitino, Sandra Scala, Francy Messina, Melania Zitelli, Melita Vella, Jacopo Burgaretta, Angelo Cannarella, Salvatore Midolo, M. Assunta Scala, Antonella Schifitto, Cintia Peluso

la lista Mirarchi: Corrado Nastasi, Veronica Quattrocchi, Giuseppe Rizza, Corrado Amore, Giovanni Chiavaro, Giovanni Gambuzza, Sebastiano Luciano, Rossella Micieli, Salvatore Montalto, Marcello Campisi, Corrado Amore, Evelina Burgaretta.

Loredana Baldo ci riprova con questi i candidati al consiglio comunale: Corrado Campisi, Antonio Cannarella, Giuseppe Caruso, Rita Caruso, Giorgio Chiaramida, Nadia Forestieri, Corrado Furnò, Giovanni Nardone, Delia Scala, Mary Lupo, Erica Parisi ed Emanuele Scala.