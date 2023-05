Adrano, danneggiato distributore di bevande: indagati due giovani

La Polizia di Adrano ha indagato in stato di libertà altri due giovani gravemente indiziati di danneggiato un distributore automatico di bevande situato all’interno dell’esercizio commerciale che effettua la vendita di snack e bevande attraverso distributori automatici, ubicato nella centralissima via Garibaldi. La Volante del Commissariato di Polizia venne allertata dal titolare dell’esercizio che segnalava quattro giovani che si erano introdotti all’interno del locale per danneggiare uno dei distributori automatici ivi installati.

Giunti immediatamente sul posto gli operatori di polizia identificarono i quattro giovani. Le indagini condotte dalla Polizia Scientifica attraverso la visione dei filmati delle telecamere installate all’interno dell’esercizio hanno permesso di individuare due dei predetti avventori che, con azione violenta, avevano danneggiato uno dei distributori automatici, addirittura scardinandolo dalla parte cui era agganciato, forse nel tentativo maldestro di fargli erogare uno dei prodotti contenuti all’interno. Gli indagati dovranno rispondere di danneggiamento aggravato, reato per il quale è comminata la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.