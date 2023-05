Elezioni comunali. Berlusconi: i siciliani continueranno a darci fiducia

"Ad ogni tornata elettorale la Sicilia ci ha dato grandi soddisfazioni. I siciliani sanno che noi abbiamo sempre creduto nelle potenzialità della loro terra e abbiamo sempre investito sulla crescita della loro Regione. I nostri governi sono stati quelli che più hanno investito nel Mezzogiorno. I siciliani che guardano al futuro, che credono nel ruolo della loro terra in Europa e nel Mediterraneo ci hanno sempre dato e continueranno a darci fiducia". Lo dice il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una intervista al quotidiano 'La Sicilia'. Nell'Isola domenica e lunedì si andrà al voto per le Amministrative: Catania, Siracusa, Trapani e Ragusa le sfide più importanti.