Migranti: designati i componenti della struttura di supporto al commissario

Il commissario delegato per lo stato di emergenza migranti, il prefetto Valerio Valenti, ha designato chi comporrà la sua struttura di supporto. Si tratta di personale in servizio al dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno, nonché segretari comunali e provinciali a cui è affidata l'attività di raccordo. Della struttura di supporto del commissario delegato fanno parte: il vice prefetto Raffaella Vano, gli aggiunti Alessandra Petronelli e Liliana Pulvirenti che si occuperanno dell'ampliamento del sistema di accoglienza nelle province di Catania, Caltanissetta, Vibo Valentia, Ragusa (con estensione delle capacità d'accoglienza dell'hotspot di Pozzallo); il viceprefetto Enza Maria Leone, il vice prefetto aggiunto Laura Forcina e il primo dirigente della polizia Antonella Tetto che si occuperanno dell'ampliamento del sistema d'accoglienza nelle province di Trapani e Crotone; i vice prefetti Luigi Manzo e Antonio De Donno faranno lo stesso invece per le province di Reggio Calabria e Messina. Nella struttura di supporto anche il vice prefetto Carmen Cosentino a cui è affidata la supervisione e il coordinamento degli interventi organizzativi e logistici connessi all'accoglienza nell'hotspot di Lampedusa dove verrà costituita una unità operativa anche con il vice prefetto aggiunto Salvatore Gengaro e Vito Antonio Bonanno che è il segretario generale del Comune di Lampedusa. Il vice prefetto Roberto Leone, l'aggiunto Salvatore Gengaro e il primo dirigente della polizia Enrica Patti si occuperanno, infine dell'ampliamento del sistema d'accoglienza nelle province di Agrigento e Siracusa, nonché dell'individuazione delle migliori soluzioni per assicurare un servizio continuativo di trasporto marittimo o aereo da Lampedusa alla terraferma.