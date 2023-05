Fisco, Ricchiuti (FdI): mistificazione della sinistra senza alcuna vergogna

"Le parole dirompenti di Giorgia Meloni ieri sul palco di Catania hanno ben definito la volonta' di questo governo, ovvero che l'evasione va cercata dove sta davvero e non andando a chiedere il 'pizzo di Stato' ai piccoli commercianti. Parole chiare e forti ma che sul mainstream di sinistra con grandi titoloni si traduce in: 'far pagare le tasse ai commercianti e' pizzo di Stato'. Da qui l'ignaro cittadino si chiede: 'solo i dipendenti devono pagare le tasse?'. Peccato che la presidente Meloni si riferiva al cambio di paradigma che ci sara' con la nuova riforma fiscale in tema di lotta all'evasione spostata piu' sui grandi gruppi, frodi carosello, verso le attivita' cosiddette 'apri e chiudi' e alla modifica sostanziale del sistema sanzionatorio che, quello si', e' un pizzo di Stato visto che si irrorano sanzioni per ritardati pagamenti che possono andare dal 120 al 240%, mentre con la nuova riforma non si potra' andare oltre il 60%. La mistificazione della sinistra non conosce vergogna". Lo dichiara Lino Ricchiuti (nella foto), vice responsabile del dipartimento Imprese e Mondi produttivi di Fratelli d'Italia.