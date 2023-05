Catania, aveva rapinato un bar a San Giorgio: arrestato dai carabinieri

Aveva rapinato un bar a San Giorgio puntando una pistola semi automatica contro due commesse per rubare l'incasso giornaliero. I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato un 47enne pregiudicato, già in carcere per altri reati, con l'accusa di rapina aggravata. L'uomo, lo scorso 7 gennaio, era entrato in un bar annesso a un distributore lungo lo stradale Cravone del comune di Catania, e aveva minacciato con una pistola semiautomatica le commesse. Le due ragazze, in preda al terrore, hanno dato all'uomo il denaro contante della cassa, circa 1500 euro: il 47enne ha rubato anche alcune stecche di sigarette, quindi si è allontanato con estrema nonchalance evitando di insospettire i clienti intenti a far rifornimento. Le fasi della rapina registrate dall’impianto di videosorveglianza sono state acquisite dai militari. Il modus operandi del rapinatore, che aveva specifici precedenti giudiziari, insieme alle testimonianze delle vittime, hanno portato all'identificazione dell'uomo e al conseguente provvedimento cautelare che è stato notificato all’interno del carcere catanese di Piazza Lanza.