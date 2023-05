Siracusa, controllo del territorio: la Polizia denuncia tre persone

Agenti delle Volanti hanno denunciato un uomo di 73 anni per il reato di ricettazione. In specie, a seguito di un intervento per un furto di 22 confezioni di piastrelle avvenuto in una villa di via Nino Consiglio, gli uomini diretti dalla dott.ssa Guarino, nell’immediatezza del fatto, effettuavano un controllo presso l’abitazione di un soggetto noto, sita nel vicino viale Epipoli, avendo contezza che i ladri si erano allontanati verso quella direzione a bordo di un’autovettura.

In effetti, sul vialetto dell’abitazione controllata, si rinveniva il materiale poco prima rubato della quale provenienza il denunciato non sapeva fornire alcuna spiegazione.

Le piastrelle sono state restituite al legittimo proprietario.

Inoltre, agenti delle Volanti, nel corso di un rituale controllo su strada, hanno denunciato un marocchino di 34 anni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Infine, agenti delle Volanti, nell’ambito dei controlli effettuati a coloro che in città sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, hanno denunciato un uomo di 55 anni, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora con la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore serali e notturne, perché non trovato in casa al momento del controllo.