Noto, spaccio di droga: denunciata una donna di 47 anni

Nell’ambito del contrasto al consumo e alla vendita di sostanze stupefacenti, effettuato giornalmente dagli agenti del commissariato di P.S. di Noto, nella giornata di ieri, gli investigatori netini hanno denunciato una donna di 47 anni, già nota alle forze di polizia, per il reato di detenzione e cessione di droga.

In specie, i poliziotti, accortisi della presenza di un noto assuntore di sostanze stupefacenti nei pressi dell’abitazione della donna, sorvegliavano la casa fino a quando sorprendevano la quarantasettenne a cedere della droga.

A questo punto, gli agenti entravano in azione e, dopo aver effettuato un’attenta perquisizione personale e domiciliare, rinvenivano e sequestravano 5 dosi di cocaina e 150 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Inoltre, veniva sequestrato alla donna un impianto di videosorveglianza utilizzato a protezione dell’attività di spaccio per monitorare l’arrivo della polizia.

Infine, nel corso dei medesimi servizi antidroga, gli agenti del Commissariato hanno segnalato alla competente autorità Amministrativa un netino di 52 anni, già conosciuto dalle forze di polizia, sorpreso in contrada Zupparda con due dosi di eroina per uso personale.