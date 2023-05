Vittoria, due tunisini aggrediscono tabaccaio: fermati dai carabinieri

Aggrediscono il tabaccaio e danneggiano alcune auto: pomeriggio di follia a Scoglitti da parte di due giovani tunisini. Sono entrati nella rivendita di tabacchi di via Genova chiedendo due birre; al rifiuto del commerciante in ragione del loro stato di alterazione psichica, lo hanno aggredito e, mentre fuggivano, hanno danneggiato due auto parcheggiate nella zona. Sono stati bloccati da alcuni passanti e dai carabinieri che li hanno posti in stato di fermo. Il tabaccaio ha riportato ferite guaribili in 10 giorni. Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha espresso solidarietà al commerciante ed ha chiesto al prefetto di Ragusa il potenziamento dell'organico delle forze dell'ordine.