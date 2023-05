Calcio, semifinale play off. Il Siracusa ospita l'Ercolanese, Cacciola: partita insidiosa

Sfruttare al meglio il turno casalingo e la spinta di un “De Simone” che si prevede gremito in ogni ordine di posto. Il Siracusa cercherà di partire bene vincendo la prima delle due semifinali playoff contro l’Ercolanese. Domani pomeriggio alle 16 gli azzurri tornano in campo a distanza di tre settimane dalla vittoria interna con il Taormina. La gara sarà valida quale semifinale di andata dei playoff

Grande fiducia nelle parole della vigilia del tecnico Gaspare Cacciola. “Abbiamo lavorato bene in queste tre settimane. Ho a mia disposizione un gruppo che ha grande attaccamento alla maglia. Un gruppo responsabile che sa bene qual è l’obiettivo da raggiungere. Pertanto massima determinazione in queste due gare, a cominciare da quella di domani che dovremo cercare di vincere per presentarci in vantaggio alla partita di ritorno. Sarà una partita difficile, contro una squadra forte e sarà importante prestare attenzione anche ai dettagli cercando di non sbagliare nulla perché gli errori in gare come queste si potrebbero pagare a caro prezzo. Noi avremo il vantaggio di giocare in casa con uno stadio che ci sosterrà per tutta la durata della partita”.