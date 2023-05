Carlentini, non rispetta arresti domiciliari: 34enne in carcere

I Carabinieri del NORM (Nucleo operativo radiomobile) di Augusta, hanno arrestato un 34enne di Carlentini in esecuzione di un provvedimento dell’ufficio G.I.P. del Tribunale di Catania. L’uomo, lo scorso mese di agosto, sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza per associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, si era recato insieme ad altre persone, senza giustificato motivo, a Catania.

In quell’occasione, oltre a violare le prescrizioni che gli erano state imposte dalla Procura Distrettuale Antimafia etnea, al fine di eludere il controllo dei Carabinieri, forniva false generalità e pertanto, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, veniva sottoposto agli arresti domiciliari presso l’abitazione di Carlentini. Nonostante sottoposto alla misura cautelare, ha continuato a violare le prescrizioni, che sono state segnalate all’Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento con il quale è stato trasferito nel carcere di Cavadonna.