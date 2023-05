Anffas, a Marina di Ragusa continua il progetto "Rimbocchiamoci le maniche"

Continua il progetto di decoro civico attuato dall’Anffas onlus Ragusa già dallo scorso autunno. Gli appuntamenti sono settimanali. Il progetto si chiama “Rimbocchiamoci le maniche”. Ed è portato avanti con alcune classi della scuola media Quasimodo di Marina. “L’anno scorso – dice Chiara Scrofani di Anffas Ragusa – abbiamo ripulito le spiagge e quest’anno ci stiamo, dedicando insieme con la scuola, del fatto di far prendere coscienza agli alunni rispetto a quanto sia importante la partecipazione di tutti per il bene comune. Sono state colorate le panchine come simbolo di non violenza e insieme agli alunni sono state scelte delle frasi scritte sulle panchine. Importante l'inclusione dei nostri ragazzi insieme agli studenti. Ed è importante il messaggio che si vuole fare passare, quello cioè di non basarsi mai sui preconcetti ma di andare oltre”