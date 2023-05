Igm, 6 mesi ai domiciliari a Siracusa: il gip archivia e lui ora chiede i danni

Esce a testa alta dall'inchiesta per la bancarotta Igm, il commercialista siracusano, Antonio Antonuccio, 69 anni. Il Gip del tribunale di Siracusa ha firmato il decreto di archiviazione per il professionista, finito suo malgrado nella gogna mediatica ed all'epoca interdetto dall'esercizio della professione.

Le indagini iniziarono nel luglio 2021 con la verifica della contabilità di diverse imprese che, secondo la Guardia di finanza, sarebbero state in una situazione di sostanziale dissesto. Gli inquirenti ritengono di avere scoperto un sistema di scatole vuote. Le aziende svuotate, oberate di debiti e private degli asset produttivi, sarebbero finite in liquidazione ed il monte debiti con l’erario, stimato in 130 milioni di euro, definitivamente abbattuto.

Adesso gli avvisi di conclusione indagini per 14 indagati: Giulio Quercioli Dessena, 70 anni; Alessandro Quercioli Dessena, 64 anni; Cesare Quercioli Dessena, 58 anni; Caterina Quercioli Dessena, 57 anni; Diego Quercioli Dessena, 40 anni; Antonio Quercioli Dessena, 37 anni; Antonio Antonuccio, 69 anni; Pietro Luigi Galimberti, 67 anni; Giuseppe Cassone, 65 anni; Aldo Spataro, 65 anni; Giuseppina Oddo, 62 anni; Iole Rivelli, 65 anni; Giovanni Confalone, 73 anni; Igm Rifiuti industriali srl.

Antonuccio attraverso i suoi legali ha preannunciato il ricorso per il risarcimento dei danni materiali e morali.