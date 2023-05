Nuovo salvataggio da parte della Geo Barents, nave di medici senza frontiere, nel Mediterraneo. La ong ha tratto in salvo 599 persone che viaggiavano su una imbarcazione in difficoltà vicino alle coste siciliane. "L'operazione di soccorso è stata coordinata dalle autorità italiane che ci hanno indicato Bari come porto di sbarco - spiegano dalla ong -. Serviranno 40 ore di navigazione".