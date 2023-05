Confcommercio alla presentazione del progetto Vittoria e Scoglitti cardio protette

Anche Confcommercio sezionale Vittoria ha partecipato ai lavori della presentazione del progetto denominato Vittoria e Scoglitti cardio protette aperti dall’assessore Francesca Corbino che ha portato i saluti del sindaco Francesco Aiello, poi intervenuto in corso d’opera, e dell’intera amministrazione impegnata a portare avanti queste tematiche sociali, politiche e sanitarie all’interno del territorio, il tutto in termini di prevenzione e sicurezza nei confronti di ciascun cittadino. Il presidente sezionale Confcommercio, Gregorio Lenzo, ha spiegato che “appena siamo venuti a conoscenza della presenza di defibrillatore automatici esterni all’interno del salotto cittadino di via Cavour, alcuni per altro donati da operatori economici del posto, da subito ci siamo attivati nel contesto di questo progetto al fine di diffondere nella popolazione, insieme con tutti i soggetti coinvolti, la cultura del primo soccorso e ridurre le mortalità per arresto cardiaco. Percorsi – aggiunge Lenzo – che siamo stati entusiasti di promuovere allo scopo non solo di sensibilizzare e formare la popolazione su quelle che sono le manovre di primo soccorso ma anche al fine di mappare e rendere funzionanti i defibrillatori già presenti in città. Anche perché noi, come Confcommercio, da tempo stiamo portando avanti azioni per rivitalizzare i luoghi della nostra città. Ed ecco perché diventa cruciale promuovere pure la sicurezza sanitaria nei luoghi cittadini di maggiore affluenza. Nei mesi scorsi, abbiamo costituito una rete attraverso la sigla di un protocollo d’intesa con l’amministrazione, le scuole e tutti i soggetti coinvolti".

NELLA FOTO, i partecipanti al progetto