Malta fanalino di coda nell'uso di farmaci innovativi nell'Ue

Un recente rapporto pubblicato dalla Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche e dai consulenti sanitari ha classificato Malta come la nazione con l'accesso più basso a nuovi farmaci innovativi approvati nell'Unione Europea tra il 2018 e la fine del 2021. Dei 168 prodotti farmaceutici approvati dalla Commissione europea, solo 10 erano disponibili a Malta, quattro erano disponibili gratuitamente presso il servizio sanitario pubblico mentre sei erano accessibili gratuitamente caso per caso. Tuttavia, il numero di nuovi farmaci disponibili solo nel settore medico privato era quattro volte superiore a tale numero, con il 24% (40 prodotti). In totale, più di due terzi dei 168 nuovi prodotti farmaceutici erano completamente non disponibili a Malta; pari al 70%, ovvero 118 prodotti. I medicinali usati per il trattamento del cancro erano per lo più indisponibili, con solo uno dei 46 nuovi prodotti che si sono trovati quest'anno a Malta. Questo è il più basso di tutti i 37 paesi che hanno partecipato nel sondaggio, inclusi tutti i 27 stati dell'UE e altri 10 paesi europei, con la Bosnia e l'Albania rispettivamente al secondo e al terzo posto più basso. Solo un nuovo farmaco antitumorale era accessibile nel servizio sanitario pubblico, mentre 20 erano disponibili solo nel settore medico privato e 25 erano inaccessibili.

uttavia, Malta ha classificato leggermente meglio quando si tratta di prodotti farmaceutici orfani che sono usati per trattare, diagnosticare o prevenire malattie rare potenzialmente letali o cronicamente debilitanti o quelle considerate non redditizie dal punto di vista commerciale dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA). Dei 61 nuovi farmaci orfani autorizzati, quattro erano ampiamente disponibili a Malta dall'inizio di quest'anno, rappresentando un sesto della media Ue. Altri 15 erano disponibili solo privatamente. La Germania si è classificata al primo primo della classifica, godendo di un livello più elevato di accesso ai tutti i farmaci e del minor tempo tra l'approvazione e la disponibilità. Tuttavia, Malta è stata costantemente classificata tra gli ultimi tre paesi dell'Ue. Lo scorso aprile, la Commissione Europea ha sottolineato la mancanza di parità di accesso ai nuovi farmaci in tutto il blocco europeo e i ritardi nel raggiungere i pazienti.(