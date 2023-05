Presidenziali in Turchia, ballottaggio tra Erdogan e Kilicdaroclu

Urne aperte in Turchia per il secondo turno delle elezioni presidenziali, il ballottaggio in cui si sfidano l'attuale leader del Paese Recep Tayyip Erdogan e il social-democratico Kemal Kilicdaroglu.Sono più di 64 milioni gli aventi diritto al voto, con i risultati attesi in serata dopo la chiusura dei seggi alle ore 17 locali (16 in Italia). Favorito è l'attuale presidente Erdogan, che ha raccolto in settimana anche l'endorsement del leader nazionalista turco Sinan Ogan, capace di ottenere il 5,2% al primo turno, di fronte al 49,40% dei voti ottenuti da Erdogan e al 44,96% di Kilicdaroglu.