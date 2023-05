Quattro ragazzi morti in due incidenti in provincia di Perugia

Quattro giovani sono morti nelle ultime ore in due diversi incidenti stradali avvenuti in provincia di Perugia. L'incidente più grave è avvenuto nelle prime ore della mattina sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle in località Torricella di Magione dove sono deceduti tre dei quattro giovani a bordo di un'auto. Sul posto ci sono ancora i vigili del fuoco e altri soccorritori. L'altro incidente poco dopo la mezzanotte a Gubbio sulla statale 219 dove è morto il conducente dell'unica auto coinvolta.