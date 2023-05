Scoperti 3 lavoratori in nero in un bar di Paternò: sospesa l'attività

I Carabinieri del Comando Compagnia di Paternò, supportati dai colleghi del N.A.S., del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dai militari della C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia” sono stati impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato al rispetto delle norme in materia di legislazione sociale e salute, nonché al contrasto alla guida indisciplinata.

In tale contesto, sono state poste al vaglio diverse attività commerciali e, in una di queste, più precisamente in un bar di corso Italia, i Carabinieri hanno accertato la presenza di tre lavoratori in nero, tra i quali uno straniero senza regolare permesso di soggiorno. Dagli accertamenti condotti, inoltre, è emerso che i dipendenti non erano stati sottoposti alla prevista visita medica per l’idoneità all’impiego e che all’interno dell’esercizio pubblico era stato installato un impianto di videosorveglianza del tutto abusivo. Il titolare dell’esercizio commerciale, un 47enne paternese, è stato quindi sanzionato per un ammontare complessivo di 11.300,00 € e la contestuale sospensione dell’attività.