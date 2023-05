I carabinieri hanno tratto in arresto un 43enne di Paternò in esecuzione dell’aggravamento della misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto, per essere stato sorpreso, in più occasioni, fuori dalla sua abitazione. Per lui, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, si sono aperte le porte del carcere di Catania “Piazza Lanza”.