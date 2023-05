Ugl Comunicazione, a Catania Summa confermato segretario

L’assemblea della federazione Ugl Comunicazioni, che si è riunita ieri mattina nella sala conferenze de “Le Palme beach club” di Catania per il congresso provinciale, ha confermato nella carica di segretario l’uscente Simone Summa. Tutto come previsto, dunque per un’assise caratterizzata da numerosi interventi da parte degli ospiti e dei delegati, che hanno contribuito ad arricchire il confronto sul futuro del sindacato ed anche struttura di categoria che nella città etnea conta numerosi iscritti. Particolarmente gradita è stata la visita del presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno che, ad apertura dei lavori, subito dopo la relazione di Summa è intervenuto per ribadire l’impegno del Parlamento siciliano ad ascoltare le istanze dei lavoratori ed operare in sinergia con il sindacato per affrontare i temi attuali del lavoro e dello sviluppo. Il segretario territoriale Giovanni Musumeci ha invece portato i saluti della Ugl catanese, esaltando il valore dei congressi di base che si sono svolti ed hanno garantito la massima partecipazione degli iscritti, mentre i segretari provinciali della Ugl Angelo Mazzeo, Giuseppe D’Amico, Carmelo Giuffrida ed Uccio Lauricella sono intervenuti in rappresentanza delle rispettive federazioni Metalmeccanici, Igiene ambientale, Chimici. Trasporto aereo e Viabilità e logistica.