Il Ponte sullo Stretto di Messina, Salvini: "Darà fastidio alla mafia"

"Tra tutte queste infrastrutture c'è un ponte di 3,3 km. A leggere, è un ponte che dà fastidio a molti. Ma penso che porterà fastidio alla mafia: se porto sviluppo, modernità, crescita economica e sociale vedrai che la mafia ha meno spazio".

Lo ha affermato il ministro delle infrastrutture e segretario della Lega Matteo Salvini intervenendo a Milano alla scuola di formazione politica del partito. "Fortunatamente per i siciliani, il ponte non lo faccio io. Mio compito è mettere a terra la norma e trovare finanziamenti, che ci saranno in legge di bilancio", ha aggiunto.(