Messina, trovata in un'abitazione una coltivazione di marijuana

Ieri i Carabinieri della Stazione di Messina Castanea delle Furie e del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato, in flagranza di reato, un 57enne, già noto alle Forze dell'Ordine, e un 41enne, entrambi messinesi, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Da alcuni giorni, attraverso predisposti servizi di osservazione, i militari dell'Arma stavano monitorando i movimenti dei due uomini spesso avvistati, in atteggiamenti sospetti, in compagnia di soggetti noti ai militari quali assuntori di droghe. Ieri, in due distinte operazioni antidroga, i Carabinieri hanno perquisito le abitazioni dei due individui. In particolare, nella mattinata all'esito della perquisizione effettuata presso l'abitazione del 41enne i Carabinieri hanno trovato e sequestrato oltre 51 grammi di marijuana e 5 piante alte circa 70 cm della medesima sostanza, nonché vario materiale per il confezionamento. Nel pomeriggio, invece, i militari hanno raggiunto e perquisito l'abitazione del 57enne all'interno del quale hanno trovato e sequestrato 250 grammi circa di marijuana e oltre 20 grammi di hashish. I due uomini, ultimate le formalità di rito, sono stati arrestati e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, ristretti presso i rispettivi domicili, in regime degli arresti domiciliari in attesa di essere giudicati. La droga è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.