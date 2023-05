Automobilismo, il palermitano Minì vince il Gran Premio di Montecarlo di F3

Gabriele Minì (Hitech Pulse-Eight) trionfa al Gran Premio di Monte Carlo e conquista la sua prima vittoria in Formula 3. Il palermitano di Marineo, scattato dalla pole position, è rimasto in testa per tutta la gara. L'italiano ha preceduto Dino Beganovic (Prema Racing) a 0"452 e Paul Aron (Prema Racing) a 7"2154 "Come ho detto venerdì, la chiave era quella di riuscire a mantenere la mia posizione in partenza, sono riuscito a ottenere il massimo da questa gara, quindi sono davvero contento di questo" ha detto Minì al termine della gara.

Gabriel Bortoleto continua a guidare la classifica piloti con 73 punti. La vittoria ha promosso Gabriele Minì fino al secondo posto, a 17 punti dal pilota della Trident che è anche al comando del campionato a squadre con 124 punti davanti a Prema Racing con 110.

L'alfiere siciliano della Nazionale Aci Team ha trionfato nel Gran Premio Formula 3 di Montecarlo, dominando la gara dalla partenza all'arrivo, dopo avere ottenuto la Pole.

Sono appena passate da poco le 10.00 quando il prodigio palermitano, passa sotto la bandiera a scacchi, ottenendo il successo più prestigioso di tutta la stagione. Un traguardo ambitissimo quello del "Piccolo Gran Premio" del Principato di Monaco, un successo che da solo è stato in passato un biglietto da visita per la Formula 1.

Immediata la reazione della Delegazione Aci Sport Sicilia. Grande soddisfazione nelle parole del Delegato/Fiduciario Regionale Daniele Settimo: "Una grande gratificazione sportiva per l'Italia e per la Sicilia in particolare quanto ha fatto il giovane pilota di A.C.I. team Italia. La sua bravura ripaga l'intenso lavoro della federazione e apre orizzonti entusiasmanti per lo sport è per i giovani".