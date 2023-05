Elezioni a Siracusa: alle 12 affluenza alle urne del 13,58 %

Sono cominciate le operazioni elettorali nelle 123 sezioni in cui si voterà per scegliere il sindaco e 32 consiglieri comunali. Tutti regolarmente costituti i seggi; è stato sostituto un solo presidente che ha rinunciato per motivi di salute.

Alle 12, l’affluenza alle urne è stata del 13,58 per cento. Hanno votato 13 mila 868 siracusani con una prevalenza di uomini: 7 mila 407 (15,01 per cento) contro 6 mila 461 donne (12,24). Il corpo elettorale è composto di 102 mila 147 elettori, di cui 49 mila 359 maschi e 52 mila 788 femmine.

Alle Amministrative del 2018, alla stessa ora, i votanti erano stati pari al al 17 per cento: 17 mila 549 su 103 mila 213 persone. Allora, però, si votata in un solo giorno. Questa volta i seggi resteranno aperti dalla 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani.

La prossima rilevazione sarà alle 19.

Chi non fosse in possesso delle tessera elettorale o chi dovesse rinnovarla, può recarsi allo sportello di via San Sebastiano 31 oppure (per la prima volta) alle sedi circoscrizionali delle frazioni di Belvedere e Cassibile. Gli uffici resteranno aperti ininterrottamente per tutta la durata delle operazioni di voto.

Sarà possibile votare anche se il documento di identità, con foto, dovesse essere scaduto da non più di 3 anni. Se si è privi di documento, basterà che l’identità dell’elettore sia garantita dal presidente o da un componente del seggio. Inoltre, anche gli elettori che, nei giorni precedenti alla consultazione, hanno presentato richiesta di carta di identità elettronica potranno votare esibendo la ricevuta che, in quanto munita di fotografia, dei dati anagrafici e del numero, risponde ai requisiti del documento di riconoscimento

Per agevolare gli elettori iscritti alle due sezioni di Ortigia (la numero 1 e la numero 2), è stata emessa un’ordinanza con la quale si sospende la zona a traffico limitato.