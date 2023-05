Affluenza alle urne in calo, alle 19 ha votato il 33, 39%

Affluenza sempre in calo al primo turno delle amministrative in Sicilia. Nell'isola si vota per 128 Comuni fra cui quattro capoluoghi: Catania, Trapani, Ragusa e Siracusa. Secondo il servizio elettorale della Regione siciliana, l'affluenza alle 19 è stata del 33,39, mentre era stata del 33, 98% nella precedente tornata elettorale delle Amministrative nell'ottobre del 2021 quando si votò per 42 Comuni e del 40,95% all'ultima tornata elettorale.

Oggi fino alle ore 19 alle urne si sono recati 447.751 elettori su 1.340.889 votanti.

Il raffronto città per città con le precedenti elezioni locali vede Catania nel 2018 alle ore 19 con l'affluenza che fu del 36,09%, oggi è del 29,62.

A Siracusa nel 2018 fu del 38,10, oggi è stata del 32,55:

A Ragusa fu del 41,50 e oggi è stata del 34,32.

A Trapani del 39,75, oggi 31.