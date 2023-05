Calcio, il Siracusa stende l'Ercolanese: realizza tre gol nel primo tempo

Bastano 4 minuti al Siracusa per andare a nozze e per mettere una pesante ipoteca alla promozione in serie D. Gli azzurri di Cacciola mattino alla frusta l'Ercolanese che in avvio di gara è già in svantaggio.

Dopo quattro minuti di gioco Belluso sfrutta una disattenzione della difesa ospite e, su assistenza di Ficarrotta, buca Maiellaro per il vantaggio. Si accende immediatamente l’impianto di casa, il gol rende vivace l’incontro. Non mancano i momenti di tensione, come al 13’ dopo un contatto al limite dell’area granata e da zona defilata. L’arbitro è chiamato a tranquillizzare gli animi, ci pensa Ficarrotta ad aumentare la distanza dal parziale con una trasformazione magistrale del piazzato dalla corsia. Una traiettoria che inganna l’estremo difensore di mister Squillante e complica ulteriormente la sfida per i campani.

L’Ercolanese non c’è sul rettangolo verde del De Simone, il Siracusa prova a sfruttare l’andamento del match e sfiora il terzo gol con un tacco di Belluso su suggerimento di Arquin. Soltanto a metà primo tempo i napoletani si affacciano dalle parti di Lumia con un tentativo dai trenta metri di Zatico; la traiettoria si perde sul fondo. Al 25’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Porcaro è letale e firma il 3-0 in seguito ad un cross dello scatenato numero 10 locale.

Chiusa una prima parte di partita a tratti horror, l’Ercolanese rientra sul manto erboso del De Simone con un approccio diverso e più confortante. Tuttavia non si segnalano grandi opportunità in fase offensiva per il team di Squillante. Al 49’ cerca il guizzo Esposito, ma l’estremo difensore risponde presente e si rifugia in angolo. Qualche svarione per la retroguardia di casa, ma anche sul versante vesuviano sono notevoli le difficoltà nel contrastare Arquin e Ficarrotta. Di nuovo il fantasista azzurro tenta di sorprendere Maiellaro, il portiere si salva in qualche modo al 62’. Al 76’ altra chance per la compagine di casa con Iraci che si coordina da distanza ravvicinata e manda sul fondo, dando l’illusione della rete.