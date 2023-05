Smottamento per forti piogge, chiusa Statale nel Salernitano

La strada statale 166 degli Alburni è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a Corleto Monforte, in provincia di Salerno, a causa di uno smottamento causato dalle forti piogge che hanno colpito la zona.

Lo smottamento ha determinato il versamento in carreggiata di fango e detriti da un punto localizzato del versante che costeggia la sede stradale.

Il personale Anas è sul posto per liberare la carreggiata.

Fino al completamento delle attività di pulizia la circolazione resterà temporaneamente indirizzata sulla rete comunale limitrofa. (ANSA).