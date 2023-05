Elezioni a Siracusa, la prima giornata si chiude con il 42,40% di votanti

Si è conclusa la prima giornata delle elezioni convocate per scegliere il sindaco e 32 consiglieri comunali per il quinquennio 2023-2028.

Alle 23, ora di chiusura dei seggi, l’affluenza, a Siracusa, è stata del 42,40 per cento, pari a 43 mila 309 siracusani, con una prevalenza di donne: 21 mila 855 contro 21 mila 454 uomini. Il corpo elettorale è composto di 102 mila 147 elettori, di cui 49 mila 359 maschi e 52 mila 788 femmine.

Alle Amministrative del 2018, alla stessa ora, i votanti erano stati pari al 55,27 per cento, cioè 57 mila 043 su 103 mila 213 persone. Allora, però, si votata in un solo giorno. Questa volta le 123 sezioni cittadine saranno riaperte domani alle 7 per essere chiuse definitivamente alle 15. Subito dopo inizierà lo scrutinio.

Anche domani, nelle 8 ore di apertura dei seggi, gli uffici di via San Sebastiano 31 e quelli delle circoscrizionali di Belvedere e Cassibile resteranno aperti per la consegna delle tessere elettorali a chi ne fosse privo o dovesse rinnovarla.