La Destra vince le elezioni amministrative in Spagna

La destra ha vinto nelle elezioni amministrative in Spagna strappando alla sinistra almeno tre regioni, mentre i socialisti del premier Pedro Sanchez segnano una battuta d'arresto a sei mesi dalle politiche. Centrosinistra battuto a Madrid, a Barcellona, Valencia e Siviglia. Il Partito Popolare (Pp) si appresta a spodestare dal governo il centrosinistra, in caso diaccordo con gli ultraconservatori di Vox, in almeno tre regioni con governatori uscenti socialisti: nella Comunità Valenciana, in Aragona e alle Baleari.