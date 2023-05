All’Instituto Cervantes di Palermo il concerto del pianista Víctor Braojos

L'Instituto Cervantes di Palermo ospita martedì 30 maggio alle ore 18.30 nella Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani - (Via Argenteria, 33) con ingresso libero - il concerto Ricercare eseguito dal giovane pianista Víctor Braojos, vincitore del premio come miglior pianista spagnolo nella 68ª edizione del Concorso Internazionale di Musica María Canals di Barcellona.

L’iniziativa rientra nella collaborazione che si rinnova anche quest’anno tra l’organizzazione del Concorso internazionale e l’Instituto Cervantes Palermo, volta a promuove all’estero i giovani talenti spagnoli.

Ci sono opere che sembrano essere state scritte come culmine di un processo creativo, il punto di arrivo di un viaggio spirituale attraverso tempeste e scenari misteriosi fino a raggiungere la vetta più alta, intesa spesso come un rifugio di pace e serenità.

In Ricercare, il pianista condurrà il pubblico in un viaggio di riscoperta attraverso un programma altamente polifonico e improvvisato con opere, tra gli altri, di Granados, Migó, Franck e Beethoven. Durata del concerto un’ora.

Víctor Braojos, noto per le sue interpretazioni poetiche, intense e originali, è diplomato alla Escuela Superior de Música de Catalunya e alla Guildhall School of Music & Drama di Londra, dove ha conseguito il Master in Performance e Diploma Artistico con il massimo dei voti, ricevendo numerose borse di studio.