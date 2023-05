Palermo, nuovi appuntamenti letterari nei bookstore Flaccovio Mondadori

Altri due appuntamenti nei bookstore Flaccovio Mondadori di Palermo: domani (martedì 30 maggio) alle 18 nella sede di via Roma 270/272 Pietro Busetta presenta il suo ultimo libro “La rana e lo scorpione: ripensare il Sud per non essere né emigranti né briganti” (Rubbettino) e ne parla con il giornalista de La Sicilia, Michele Guccione. letture di Biagio Bruccoleri. Mercoledì (31 maggio) alle 18,30 al bookstore Flaccovio Mondadori a San Lorenzo Mercato, una delle coppie della letteratura italiana – sposati da 25 anni - come Alberto Pellai e Barbara Tamborini parlerà di due diversi libri, “Appartenersi. Perché l'amore per sempre è una risorsa” e la raccolta di filastrocche per bambini (dai 5 anni in su), “Amore cos’è” (Mondadori)