Estorsione e furto, arrestata a Noto: deve scontare 23 anni e 4 mesi

I Carabinieri della Stazione di Noto hanno arrestato una pregiudicata di 62 anni, in ottemperanza ad un provvedimento di esecuzione pena emesso dalla Corte di Appello di Catania, poiché riconosciuta colpevole di vari episodi di estorsione, furto aggravato ed evasione, per fatti avvenuti dal 2012 al 2019 nella provincia di Siracusa.

La donna è stata più volte arrestata e sottoposta a misure cautelari al termine di attività investigative partite dalle denunce delle vittime.

Le segnalazioni dei Carabinieri all’Autorità giudiziaria, corredate anche dalle violazioni commesse durante la sottoposizione alle misure cautelari, hanno portato all’emissione del provvedimento di cumulo di pene per un totale di 23 anni, 4 mesi e 8 giorni che la donna, già in detenzione domiciliare, continuerà a scontare presso la sua abitazione.