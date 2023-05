Ruba bancomat e preleva: arrestato a Castellammare

Con l'accusa di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito, i carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo, nel Trapanese, hanno arrestato un trentacinquenne, originario di Alcamo. L'uomo sarebbe l'autore di una serie di furti in auto commessi negli ultimi giorni: avrebbe rubato da un'auto una carta bancomat che avrebbe utilizzato per prelevare 250 euro; da un'altra auto avrebbe rubato 100 euro e sarebbe anche l'autore del furto di un'auto, avvenuto il 23, poi ritrovata abbandonata in una zona isolata del paese. I carabinieri l'hanno identificato grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza e ad alcune testimonianze. L'uomo si trova adesso agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.