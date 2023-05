Basket donne, Ragusa si rafforza: ingaggiata l'ala Silvia Pastrello

Anche Silvia Pastrello è una giocatrice della Passalacqua Ragusa edizione 2023-2024. La giovane ala, classe 2001, che andrà ad irrobustire il gruppo delle italiane della prossima stagione, è reduce da due buone stagioni con la maglia di San Martino di Lupari e proprio contro Ragusa ha disputato una delle migliori partite di quest’anno, mettendo a segno 15 punti in 33 minuti di permanenza in campo (32, in quella partita, erano stati i punti della compagna di squadra Ilaria Milazzo, altro nuovo acquisto della formazione allenata da coach Lino Lardo). Poco più di 8, invece, i punti di media di Silvia nella stagione appena andata in archivio con 3,5 rimbalzi a gara. Una giocatrice giovane che ha ancora certamente buoni margini di miglioramento. “Penso che stiamo costruendo una buona squadra che avrà tutte le carte in regola per poter far bene la prossima stagione – dice la nuova giocatrice della Passalacqua - Arrivo a Ragusa con la voglia di mettermi in gioco, di migliorarmi e di dare il mio contributo alla squadra per poterci togliere belle soddisfazioni insieme. Sono molto felice e onorata di vestire la maglia biancoverde il prossimo anno, e non vedo l’ora. Volevo cogliere l’occasione per ringraziare la società per l’opportunità che mi è stata data. Ci vediamo presto”.