Studenti dell'Alberghiero di Bisacquino al Quirinale

Alunni dell'alberghiero "Don Calogero Di Vincenti" di Bisacquino saranno tra i cuochi e i camerieri del Quirinale durante il ricevimento della Festa della Repubblica con duemila invitati.

Dodici studenti dell'istituto siciliano, accompagnati dal dirigente scolastico Peppe Zambito e da tre docenti (Giovanni Mario Saporito, Ezia Schirò e Salvatore Di Giovanna), rappresenteranno le scuole del Sud Italia. In tutto sono cinque le scuole italiane coinvolte dal Quirinale per le celebrazioni del 2 Giugno: oltre all'alberghiero del Palermitano, l'"Alessandro Olivetti" di Monza, il "Pellegrino Artusi", il "Tor Carbone - Narducci" e il "Vincenzo Gioberti" di Roma.

Nella mattinata dell'1 giugno gli studenti degli istituti coinvolti verranno ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Poter collaborare con i cuochi e tutto il personale di cucina e sala del Quirinale è sicuramente - dice il dirigente scolastico Peppe Zambito - un'esperienza di Pcto molto importante per i nostri ragazzi, un'occasione unica. Come istituto siamo orgogliosi di essere stati selezionati insieme ad altri quattro istituti di tutta Italia, ci siamo preparati al meglio per rappresentare le scuole del Sud in un'occasione così importante".