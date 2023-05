Vertenza ex Prosat a Floridia, mercoledì sit - in del Pci

Vertenza ex Prosat, 8 lavoratori del servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati da Tutti, chiedono ancora una volta, a sua Eccellenza il Prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto di essere ascoltati e di convocare il Sindaco di Floridia Marco Carianni, le organizazzioni sindacali tutte e la Tekra. Il Pci:«i lavoratori chiedono semplicemente che venga rispettata la priorità prevista nell’accordo sindacale e per legge.

I lavoratori denunciano, siamo esasperati, sono trascorsi 5 mesi e nessuno ha vigilato sul fatto che la Tekra invece di impiegarci prioritariamente ha continuato a utilizzare personale del cantiere di Siracusa a Floridia, come mai?

Ricordiamo che a capodanno il cantiere di Floridia è passato sotto la gestitone della Tekra e prorogato di recente fino a fine Luglio 2023 e gli 8 lavoratori, diciamo erroneamente, sono stati esclusi dal passaggio di cantiere: tre andavano considerati a tempo indeterminato perché, alla data degli incontri tenutisi a Dicembre 2022 erano ancora in forza e avevano abbondantemente superato le 240 giornate lavorative, uno dei tre munito di patente mezzi pesanti, gli altri quattro lavoratori (di cui 1 con patente mezzi pesanti) con contratto in scadenza al 31 Gennaio, andava fatto completare loro il contratto e poi verificare a scadenza l’eventuale possibilità di rinnovo ed infine l’unica lavoratrice donna che operava da oltre due anni con contratto co.co.pro poteva tranquillamente continuare a svolgere la sua mansione.

«Il Partito Comunista Italiano resta al fianco di questi 8 lavoratori, senza con ciò aver mai voluto invadere le prerogative delle organizzazioni sindacali, a cui da mesi continua a chiedere semplicemente di ricordarsi che del cantiere di Floridia fanno parte anche Salvatore, Sebastiano, Giovanni, Gianpaolo, Gianluca, Antonio, Sebastiano e Virginia», concludono