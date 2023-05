Metalmeccanici, la Fiom: "A Siracusa sarà una estate di lotta"

Dopo l’assemblea pubblica di Confindustria tenuta il giorno 12 maggio 2023 a Siracusa e il successivo incontro presso il MIMIT alla presenza del Ministro Adolfo Urso, non si dirada la nebbia di perplessità che avvolge l’azione messa in campo dal Governo Nazionale sulla cessione di Isab al gruppo cipriota Goi Energy, tramite l’utilizzo della Golden Power.

Non bastano le rassicurazioni di Confindustria che si ritiene soddisfatta per l’esito di un incontro dove il Ministro Urso ha solamente confermato l’importanza strategica del sito di Priolo senza però dare risposte sul futuro, senza sciogliere il nodo di un piano industriale più

volte enunciato ma mai presentato.

Senza conoscere i termini precisi, i vincoli sociali che il ministero ha posto in difesa delle produzioni e dell’occupazione, senza la presenza di un piano industriale che doveva essere esplicitato quale condizione vincolante per l’autorizzazione alla cessione, il pericolo concreto per il Petrolchimico di Priolo e che questa operazione, anziché rafforzare rischia di indebolire ulteriormente questo territorio.

Il petrolchimico di Priolo, rappresenta un’area complessa che per salvarsi ha la necessita di realizzare un nuovo modello industriale sostenibile ambientalmente e socialmente, ma i segnali che arrivano dal Governo sono preoccupanti, perché senza una programmazione, senza un ruolo dello Stato, lasciando le cose nelle mani delle multinazionali, si rischia di far svanire l’opportunità unica rappresentata dalle risorse del Recovery Fund e condannare questa area ad un progressivo processo di deindustrializzazione.

La verità e l’Italia deve decidere il posto che vuole occupare in Europa.

In questo senso è chiaro che dal punto di vista del lavoro metalmeccanico, quello che incrocia la raffinazione, diventa rilevante il protagonismo dei metalmeccanici in un sistema di relazioni industriali “autarchico” che ha visto la categoria esclusa dai processi, dalle decisioni e dalle scelte, salvo poi subirne le ricadute in termini occupazionali e di degrado sociale. I metalmeccanici è vero sono solo una parte, ma rappresentano una parte significativa di un sistema industriale basato sulla compressione dei costi che determina un inaccettabile dumping contrattuale e sociale. In questo senso occorre fermare la deriva delle gare al massimo ribasso negli appalti, che riducono diritti, salario, sicurezza e aprono all’illegalità.

Le perplessità restano tutte! Oggi di fronte alla mancanza di un piano industriale capace di proiettare Priolo attraverso un processo di transizione industriale, alla spada di Damocle

E’ necessario per governare questo ambizioso progetto industriale, attivare un confronto tra aziende, istituzioni locali, parti sociali, con la presenza attiva del Governo prodromico alla composizione di un accordo di programma, che preveda investimenti pubblici e privati, le risorse e i tempi per realizzarle, esigendo che ogni euro speso sia vincolato alla sostenibilità ambientale; alla garanzia di continuità occupazionale e contrattuale negli appalti (clausola sociale; al consolidamento delle tutele e delle coperture finanziarie per gli ammortizzatori sociali e per la qualificazione e riqualificazione dei lavoratori.

dell’irrisolta vicenda IAS, alle prossime scadenze degli appalti nell’indotto che continuano a mettere in discussione posti di lavoro, alla mancanza di certezze per il futuro, l’unica risposta possibile per i lavoratori e per il sindacato resta l’iniziativa, la mobilitazione generale per riallacciare le fila di un vero processo di crescita economica e sociale spendibile a favore di tutto il territorio.

Per molti lavoratori insomma si annuncia un’estate amara, di difficoltà e di lotta. Il documento è firmato da Antonio Recano, segretario Fiom Siracusa.